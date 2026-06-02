“Bárbara viene a remover la historia, no tiene pelos en la lengua”: Milett Figueroa llega a Valentina Valiente | ENTREVISTA

Milett Figueroa regresa a la ficción nacional y a Latina por todo lo alto. La actriz peruana se suma a Valentina Valiente con el personaje de Bárbara, una mujer auténtica, libre y decidida que llegará esta semana para darle un giro inesperado a la historia.

“Bárbara viene a remover un poquito la historia”, comentó Milett a Latina Digital sobre este nuevo personaje que promete generar tensión entre los protagonistas de la novela de Latina.

La actriz explicó que Bárbara vive intensamente el presente y no teme expresar lo que siente. “Es muy auténtica, muy real y no tiene pelos en la lengua”, señaló durante la entrevista.

Además, dejó entrever que su llegada podría poner en riesgo una de las relaciones más importantes de la historia. “Vamos a probar si el amor que tienen los protagonistas es tan real como parece”, afirmó, aunque evitó revelar mayores detalles para no adelantar lo que sucederá en pantalla.

Milett también contó que este personaje la sorprendió desde el primer momento y que justamente eso fue lo que más la motivó a aceptarlo. “No es la típica que llega a separar a las parejas”, explicó, dejando abierta la posibilidad de que Bárbara termine conquistando a uno de los protagonistas.

Sobre su experiencia en las grabaciones, destacó la química inmediata que logró con Rodrigo Brand, con quien comparte la mayoría de escenas, además del respaldo del equipo técnico y artístico de la producción.

“Me siento completamente tranquila de que el trabajo va a salir maravilloso”, expresó agradecida por esta nueva oportunidad en televisión.

La actriz aseguró que este proyecto llega en uno de los mejores momentos de su vida y confesó que disfruta construir personajes desde sus propias emociones y experiencias.

Finalmente, invitó al público a no perderse la aparición de Bárbara en Valentina Valiente esta misma semana. “Quiero saber qué piensa la gente del personaje”, comentó Milett, quien espera conectar rápidamente con los televidentes.

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