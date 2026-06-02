HOY en Valentina Valiente: Milett Figueroa se integra a la historia como Bárbara

Valentina Valiente sigue sorprendiendo a sus seguidores con nuevos personajes. Esta vez, Milett Figueroa se suma a la exitosa novela para interpretar a Bárbara, una mujer cuya llegada promete dar un giro que nadie esperaba.

“Esta historia está a punto de dar un giro que nadie esperaba. Ya llega Bárbara”, se escucha en el adelanto de esta semana, dejando abierta la interrogante sobre el papel que jugará el personaje en la historia. ¿Qué cambios traerá su llegada?

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

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