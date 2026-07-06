¡Julián Legaspi llega a Valentina Valiente! El recordado Renato de “Eres mi bien” sorprende con un nuevo personaje

Valentina Valiente recibe a un nuevo personaje que se unirá a la historia. Julián Legaspi se une al elenco para interpretar a Rodrigo, el abogado de Frida y tío de Ximena. Su llegada ocurre luego de que Macarena le sugiera a Frida buscar asesoría legal ante el delicado estado de salud de Edmundo, ya que ambos se casaron con separación de bienes.

El actor vuelve a las producciones de Latina tras dar vida a Renato, el recordado antagonista de Eres mi bien. Ahora sorprenderá al público con un nuevo papel que promete convertirse en una pieza clave dentro de la historia. ¿Qué intenciones tendrá Rodrigo y cómo impactará su llegada en la vida de Frida?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!