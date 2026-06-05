“Lolo cantaba en los micros y yo también rapeaba en los micros”: La conexión de Josué Subauste con su personaje en “Valentina Valiente”

Interpretar a Lolo en Valentina Valiente no ha sido solo un reto actoral para Josué Subauste, sino también una experiencia profundamente personal. En conversación con Latina Digital, el actor reveló que encontró varias similitudes entre él y el hermano menor de Valentina, personaje interpretado por Mayra Goñi.

“Lolo cantaba en los micros y yo también rapeaba en los micros”, contó Josué, quien aseguró que compartir un origen humilde con su personaje hizo que la construcción fuera mucho más emotiva. “Hay algunas cosas de él que me atrapan y me hacen sentir Lolo en la vida real también”, añadió.

La oportunidad de llegar a la novela ocurrió cuando menos lo esperaba. Mientras estaba en el instituto estudiando comunicaciones, recibió un mensaje para asistir a un casting. “Leí el personaje y dije: ‘¡Qué chévere!’”, recordó sobre el proceso que, poco después, lo llevaría a convertirse en uno de los personajes clave de la historia.

Subauste también destacó la química que logró construir junto a Mayra Goñi y los actores que interpretan a sus hermanos. “Desde las primeras veces que nos vimos sentí que había química”, señaló, resaltando que la conexión se dio de manera natural dentro y fuera de cámaras.

Sobre los momentos más difíciles de grabar, confesó que las escenas sentimentales fueron las más exigentes. “Era mucha concentración y estar metido al 100% en el papel”, explicó.

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