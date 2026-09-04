Valentina Valiente capítulo 129: Edmundo pierde la esperanza de volver a ver a su nieta Gracia María
En Valentina Valiente, Edmundo se sintió afectado tras ayudar a una niña perdida, un hecho que le recordó profundamente a su nieta Gracia María. Ante su evidente tristeza, Susana lo encaró y le dijo que debía parar con esa búsqueda, advirtiéndole que lo más probable es que su nieta esté muerta.
A pesar de que Edmundo insistió en continuar buscándola, Susana le metió ideas terribles sobre el posible paradero de la menor. Aturdido por la tensa conversación, Edmundo se retiró del lugar.
Momentos después, Edmundo, sentado junto a Lupe en la habitación en la que guarda los recuerdos de su nieta, reflexionó sobre las duras palabras de Susana y recordó la tragedia que atravesó junto a su familia. Terminando con sus dudas, Edmundo aceptó que Gracia María nunca regresará.
¿Logrará Edmundo resignarse tras estas devastadoras palabras de Susana? ¿O surgirá una nueva pista sobre el paradero de Gracia María? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué ocurrirá.
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