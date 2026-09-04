Yo Soy Castings 2026: Imitador de Barry Manilow impresionó al jurado con su increíble interpretación
En una apasionante gala de Yo Soy, Brandon Jesús, el imitador de Barry Manilow, se adueñó del escenario para interpretar el tema “I Wanna Do It with You”, derrochando carisma y actitud ante la mirada atenta de los jueces. Ricardo Morán fue el primero en tomar la palabra para felicitarlo por su trabajo: “Noto que hay todo un repertorio coreográfico casi de los movimientos, las vueltas, los gestos y hasta el inglés ha mejorado”, expresó antes de darle su voto afirmativo.
Por su parte, Jely Reátegui elogió su dedicación destacando su evolución constante: “Eres un ejemplo de participante que sigue chambeando. Habla muy bien de ti; eres un chancón y tengo esperanza de que esto siga mejorando”, afirmó al otorgarle también su “sí”.
Para cerrar la devolución, Cachín Alcántara celebró con humor su talento diciendo: “I’m so proud of you. Welcome to Miami”, confirmando así el tercer voto afirmativo de la noche que le permitió pasar a la siguiente etapa.
¿Logrará el imitador de Barry Manilow mantener este nivel en sus próximas presentaciones? ¿Qué sorpresas nos traerán los demás participantes en esta temporada? No te pierdas Yo Soy para descubrir todo el talento sobre el escenario.
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