Padre de uno de los detenidos por secuestro y masacre en Trujillo cuestiona su participación

El padre de Ángel Fabrizio Bocanegra Linares observó las cámaras de seguridad obtenidas por Latina Noticias y cuestionó que su hijo haya sido señalado como uno de los que participo en el secuestro de un empresario y el cuádruple asesinato en Trujillo.

Según el acta policial, Bocanegra fue sindicado como uno de los sujetos que se encontraba en la camioneta blanca utilizada durante el secuestro.

Al revisar las imágenes, su padre sostiene que estas muestran que su hijo salió de su vivienda a las 5:57 a.m. del domingo 30 de agosto.

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