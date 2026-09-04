Nuevas imágenes de joven involucrado en secuestro y matanza en Trujillo

Imágenes obtenidas por Latina Noticias ponen en entredicho la versión policial sobre la participación de Ángel Fabrizio Bocanegra Linares, de 19 años, en el secuestro de un empresario y el posterior cuádruple asesinato en Trujillo.

Según el acta policial, Bocanegra fue sindicado como uno de los sujetos que se encontraba en la camioneta blanca utilizada durante el secuestro. Fue detenido la madrugada del lunes 31 de agosto.

La familia sostiene que las cámaras de seguridad obtenidas por Latina Noticias muestran al joven llegando a su vivienda, en El Porvenir, a las 9:31 p.m. del sábado 29 de agosto. A las 10:02 p. m. se le observa salir junto a otro joven y, finalmente, a las 5:57 a.m. del domingo 30 de agosto, salir de su casa.

Sus familiares aseguran que Bocanegra no participó en el secuestro y cuestionan su detención.

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