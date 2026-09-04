Valentina Valiente capítulo 130: Brisa dejó sin palabras a Rita con tremenda reflexión

Brisa deja helada a Rita con una enseñanza sobre el crecimiento personal que aprendió en su viaje. Al principio, Rita pensaba que estaba en el lugar perfecto para trabajar junto a Macarena, Brisa y Ximena. Al ver que Rita no se acostumbraba del todo a comer un simple sushi, para salir del momento incómodo, lanzó un comentario cizañoso sobre su discusión previa con Jenny, creyendo que con la experiencia de su pequeño emprendimiento no podrá sacar adelante la carrera de una cantante.

Brisa, quien contuvo la mala vibra respondiendo con una profunda reflexión que aprendió en la India: “Cada persona puede elegir un nuevo camino sin necesidad de despreciar el anterior”. Con total calma, le explicó que cada etapa de la vida tiene un propósito muy especial y que debemos abrazar e incluso agradecer todo lo malo por lo que pasamos, ya que ese es el verdadero camino hacia nuestra mejor versión.

Con tremenda reflexión, Rita se quedó completamente pensativa sobre si verdaderamente tuvo la razón en su discusión con Jenny y Valentina, mientras que Ximena solo atinó a decirle a Brisa que no la sermonee. Lo cierto es que, digan lo que digan, a Rita sí le llegó al corazón ese lindo mensaje de positivismo.

¿Crees que las palabras de consuelo logren cambiar la actitud de sus compañeras de aquí en adelante? ¡No te pierdas ni un solo detalle de esta impactante historia y corre a ver Valentina Valiente!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!