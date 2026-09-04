Valentina Valiente capítulo 130: Valentina en un complicado dilema familiar tras el escape de sus hermanos

La tensión familiar se sintió fuerte en la casa de Valentina tras la travesura de Lolo, Chubi y Tony. Fátima les reclama a sus hermanos que no pueden escaparse y mentirle para irse con Alejandro, arrancando con todo este momento clave en Valentina Valiente. Los niños se notan apenados por lo sucedido, mas no arrepentidos del todo, ya que ellos tuvieron la buena intención de llevarle un postre a Alejandro y despedirse de él. Y no lo hicieron solo por su buen gesto de pagar los estudios de Tony o por avisarles que Tony logró el primer puesto, sino porque con sus propias palabras le hacen entender que ellos quieren mucho a Francisco. Ante esto, Valentina, entre la espada y la pared, les pide que no vayan de esa forma irresponsable, que la dejó súper preocupada por lo que hicieron. Ahí es cuando sus hermanos le piden si en una próxima vez pueden salir con su permiso y ella no se explica por qué es tan importante para ellos. Sin dar rodeos, Lolo le dice claramente: “Lo queremos como un miembro más de la familia”, dejando en un dilema moral a Valentina, quien busca superar y cerrar su etapa con Alejandro.

¿Qué hará Valentina ahora que sabe todo el cariño que sus hermanos sienten por Alejandro? ¿Les dará permiso para volver a verlo o se mantendrá firme en su decisión? ¡No te pierdas los próximos capítulos y sigue enganchado a Valentina Valiente!

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