Valentina Valiente capítulo 130: Rita minimiza a Jenny al ser la nueva manager de Valentina

La tensión al límite: Rita destruye a Jenny sin piedad y demuestra lo cambiada e irreconocible que está. En un momento súper tenso, Rita no se guardó nada y puso en duda total que Jenny tenga la capacidad de ser la manager de Valentina. Sin tapujos, Rita la trató pésimo y le dejó en claro que es completamente incapaz de asumir semejante cargo, remarcándole además lo intensa y dura que es esta industria.

Jenny está convencida de que, a este paso, a Rita todo le va a salir mal por andar juntándose con Maca, a quien nota irreconocible, tal como ya lo había mencionado la propia Valentina. Jenny confesó con mucha rabia que le duele profundamente que se haya alejado de ellos, dejando en evidencia el tremendo cambio de actitud que está teniendo.

¿Será que Rita tiene razón sobre el futuro de Jenny o solo habla desde el dolor de la distancia? ¿Logrará Valentina hacer reaccionar a todos o las cosas empeorarán entre ellas? ¡No te pierdas ni un solo capítulo de Valentina Valiente para descubrir qué pasará con este drama!

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