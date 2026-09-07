Valentina Valiente capítulo 131: Diego le reclama a Valentina por seguir pensando en Alejandro

Diego le contaba a Valentina, muy emocionado, sobre un proyecto artístico en el que podrían participar sus hermanos. Sin embargo, ella se negó de inmediato, recordándole que los chicos estaban castigados por todo lo que había pasado con Alejandro. Fue ahí que Valentina aprovechó para compartir con Diego una preocupación que no la deja tranquila: el vínculo tan fuerte que sus hermanos tienen con Alejandro, a quien quieren muchísimo, y que ella no sabe cómo manejar esa situación.

Esa confesión no le cayó nada bien a Diego, que dejando ver sus celos, le preguntó directamente si en verdad le preocupaba el lazo de sus hermanos con Alejandro o si en el fondo lo que le preocupaba era su propio vínculo con él. Sin filtro, Diego se desahogó y le soltó: “Siento que todavía lo tienes muy presente”, una frase que dejó a Valentina con aún más preocupaciones encima.

Diego no se guardó nada y expresó lo incómodo que se siente al escuchar hablar de su ex todo el tiempo. Ante esto, Valentina intentó calmar las cosas dejando claro que toda su preocupación gira en torno a sus hermanos y que Alejandro ya no representa nada importante para ella. Pero Diego no le creyó del todo y, sin decir mucho más, decidió irse.

¿Diego tiene razón en desconfiar o solo son celos sin fundamento? ¿Logrará Valentina demostrarle que Alejandro ya quedó en el pasado? Sigue todos los capítulos de Valentina Valiente y entérate de qué pasará entre estos dos.

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