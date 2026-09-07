Valentina Valiente capítulo 131: Jenny descubre a Bárbara viviendo con Gabo

Jenny llegó dispuesta a reclamar y terminó yéndose furiosa de la casa. En el nuevo capítulo de Valentina Valiente, Jenny no pudo creer lo que veían sus ojos al llegar a la nueva casa de Gabo: ahí estaba Bárbara, instalada como su nueva compañera de cuarto. La sorpresa duró poco, porque de inmediato le exigió una explicación. Gabo, tratando de sonar lo más natural posible, le contó que Bárbara ahora era su roomie porque ella, Jenny, se había negado a mudarse con él.

Pero Jenny no se quedó callada. Con ese tono directo que la caracteriza, le soltó: “¿Te tardaste un día para cambiarme por una modelito?”. Gabo intentó defenderse explicando que la casa era demasiado grande para vivir solo y que, cuando surgió la oportunidad de alquilarle un cuarto a Bárbara, simplemente la tomó. Insistió en que él no la había cambiado por nadie, que era solo un tema práctico.

Sin embargo, Jenny no lo dejó pasar tan fácil y le recordó algo que para ella pesa muchísimo: Bárbara es la responsable de haber separado a Valentina de Alejandro, y también la misma que se metió con su mejor amigo. Gabo, buscando bajarle el fuego al asunto, le dijo que en realidad Bárbara no había sido la culpable de esa historia y que, más allá de eso, entre ellos todo estaba tranquilo, sin nada raro pasando en esa casa.

Esa respuesta terminó de colmar la paciencia de Jenny, quien, sin querer escuchar más excusas, decidió irse de la casa dejando a Gabo totalmente preocupado por lo que acaba de hacer.

¿Realmente Gabo no siente nada por Bárbara o hay algo más detrás de esta convivencia? Para no perderte ni un detalle de este enredo, no dejes de ver Valentina Valiente.

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