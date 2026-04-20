Valentina Valiente capítulo 32: ¡Wilfredo oculta su fuerza tras una fachada de hombre tranquilo!

Luego del violento enfrentamiento con los delincuentes que atacaron a Jenny, todo apuntaba a que Rocky había sido el responsable de reducir a los agresores. Sin embargo, la verdad era otra, y él lo sabía perfectamente: quien realmente enfrentó y venció a los atacantes fue Wilfredo.

Lejos de buscar reconocimiento, Wilfredo decide intervenir ante la policía y atribuirle el mérito a Rocky, sorprendiendo por completo al joven, quien no entiende por qué ocultar algo tan evidente. Esta actitud no hace más que despertar sospechas en él, quien empieza a cuestionarse quién es realmente ese hombre aparentemente sencillo.

Cuando finalmente lo encara, Wilfredo se mantiene firme en su postura. Asegura que no le interesa el reconocimiento ni la fama, y que lo único que busca es que su hija lo vea como un hombre de paz. Prefiere pasar desapercibido antes que exponer una faceta violenta que podría cambiar la percepción que ella tiene de él.

Pero Rocky no queda convencido. Para él, lo que vio no fue suerte ni coincidencia, sino habilidad y experiencia. La forma en la que Wilfredo se enfrentó a los delincuentes revela que hay algo más en su pasado que no está dispuesto a contar.

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