Valentina Valiente capítulo 66: Valentina queda paralizada tras enterarse del embarazo de Rita

Un inesperado giro sorprendió a Valentina cuando Rita, su mejor amiga y también su mánager, decidió abrir su corazón y contarle un secreto que podría cambiarlo todo.

En medio de la emoción por el crecimiento de la carrera musical de Valentina y el buen momento profesional que viven juntas, Rita se mostró nerviosa y temerosa de cómo sería recibida su confesión. “Tengo miedo de decirte esto porque es un pequeño problema que ha surgido”, le dijo, dejando entrever que algo importante estaba por salir a la luz.

Preocupada, Valentina pensó incluso que se trataba de un problema de salud. “¿Te pasa algo? ¿Estás enferma de algo?”, le preguntó angustiada. Sin embargo, la verdad terminó siendo mucho más impactante.

“Estoy embarazada”, soltó Rita, dejando completamente sorprendida a Valentina, quien no podía creer lo que acababa de escuchar. Pero el verdadero impacto llegó segundos después, cuando Rita reveló la identidad del padre: Rocky. “¿De Rocky? ¿El que vive acá?”, reaccionó Valentina, totalmente en shock por la noticia.

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