Valentina Valiente capítulo 66: ¡Chubi podría haber caído en una emboscada! Kathy descubre que “Pipo” usaba una foto falsa

La tranquilidad de la familia se convirtió en desesperación cuando descubrieron que Chubi podría estar en grave peligro. El pequeño había asegurado que no asistiría a una reunión familiar porque tenía mucha tarea, pero en realidad escondía otro plan: encontrarse con “Pipo”, un supuesto amigo que conoció por internet.

La alarma se encendió cuando al celular compartido con sus hermanos llegó un mensaje revelador: “Yo estuve acá, en los juegos, ¿tú dónde estás?”. De inmediato, todos entendieron la verdad. “¡Chuvi no vino porque se iba a encontrar con su amigo Pipo!”, gritaron, completamente preocupados.

Pero el peor descubrimiento estaba por llegar. Kathy revisó el perfil y reconoció algo inquietante: la foto de “Pipo” no era real. “Ese no es el actor mexicano que vimos una vez en una película?”, comentó al darse cuenta de que se trataba de la imagen de un niño actor. La conclusión fue inmediata: estaban frente a un perfil falso.

Desesperados por encontrar a Chubi, la familia decidió actuar rápido. Haciéndose pasar por el pequeño, le escribieron a “Pipo” para pedirle su ubicación exacta. Sin sospechar nada, el desconocido la envió de inmediato, mientras revelaba un aterrador plan: “Lo traigo acá. Me ayudas a subirlo y al toque lo duermes”, aseguró.

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