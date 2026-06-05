Valentina Valiente capítulo 66: ¡Rocky toma una DECISIÓN por Rita y el bebé!
Rocky sorprendió a Rita con una inesperada decisión luego de días marcados por el miedo y la incertidumbre. Tras pensarlo bien, el joven regresó al cuarto de Rita dispuesto a dar un paso importante: asumir la responsabilidad del bebé.
Con un jugo en mano y buscando acercarse a ella, Rocky dejó claro que está dispuesto a renunciar a varios de sus planes para priorizar esta nueva etapa. “Ya lo pensé bien y ya no voy a hacerlo del crucero… Mi plata va a ser para el chibolo”, le dijo con firmeza, demostrando que quiere estar presente pese a las dificultades.
Sin embargo, Rita no pudo ocultar su preocupación. La joven recordó todas las complicaciones económicas que enfrentan y confesó sus temores sobre criar un bebé en medio de tantas carencias. “Estoy muy asustada. Todo me asusta”, expresó con sinceridad.
Aun así, Rocky intentó tranquilizarla y le prometió que no la dejará sola. “Vamos a estar bien. Yo no me voy a quitar. Voy a estar aquí para ti”, aseguró, buscando darle confianza en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
Antes de terminar la conversación, ambos acordaron mantener el embarazo en secreto por ahora, mientras intentan entender cómo enfrentarán el futuro.
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