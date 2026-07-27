Valentina Valiente capítulo 102: ¡Bryan queda en libertad tras decisión del juez y Don Edmundo presencia la audiencia!

Un importante giro se vive en Valentina Valiente luego de que el juez resolviera poner en libertad a Bryan durante la audiencia por el caso de la alteración de la prueba de ADN.

Tras escuchar la ampliación de la declaración de la parte denunciante, quien rectificó su testimonio inicial y descartó que Bryan actuara con intención de causar un perjuicio, el magistrado declaró fundada la solicitud para cesar la prisión preventiva que pesaba sobre el joven.

De esta manera, el juez ordenó su inmediata libertad, siempre que no existiera otro mandato de detención en su contra, y reemplazó la medida por una comparecencia restringida.

La noticia fue recibida con emoción por sus seres queridos, quienes celebraron la decisión apenas se confirmó su liberación. Entre los asistentes también se encontraba Don Edmundo, quien respaldó la solicitud para que Bryan pudiera afrontar el proceso en libertad.

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