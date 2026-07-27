Valentina Valiente capítulo 102: ¡Frida le pide a Don Edmundo una mensualidad!

Frida decide hablar seriamente con Don Edmundo sobre un tema que, según ella, ya no puede seguir postergando: el manejo del dinero dentro de su matrimonio.

La esposa del empresario le confiesa que se siente incómoda cada vez que tiene que pedirle dinero para los gastos personales o del hogar. Incluso, reconoce que usar la tarjeta de crédito que él le entrega ya no la hace sentir tranquila y que desea tener mayor independencia económica.

Como primera opción, Frida propone ser incorporada a la planilla de la empresa con una remuneración mensual, argumentando que otras parejas manejan sus finanzas de esa manera. Sin embargo, Don Edmundo rechaza la idea al considerar que sería poco ética, ya que implicaría crear un puesto que realmente no existe.

Lejos de insistir, Frida cambia de estrategia y le plantea una alternativa: recibir una mensualidad fija para cubrir sus gastos sin tener que pedirle dinero constantemente. Aunque Don Edmundo no toma una decisión inmediata, le responde que evaluará la propuesta y buscará la mejor manera de resolver la situación.

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