Valentina Valiente capítulo 104: Macarena casi descubre a Frida con Rodrigo, pero ella logró despistarla

La mujer llegó al bar del hotel donde él se hospedaba. Incluso recibió un mensaje de Rodrigo anunciándole que ya bajaba para encontrarse con ella. Sin embargo, al mirarse en un espejo, descubrió el reflejo de Macarena ingresando al lugar.

Sin perder la calma, Frida evitó delatarse y esperó el momento preciso para enviarle un mensaje a Rodrigo: “Urgente, no entres al bar. Moros en la costa”. El abogado entendió de inmediato la advertencia y decidió cancelar el encuentro antes de quedar expuesto.

Mientras tanto, Macarena permaneció observando a su madre desde la barra del bar, cada vez más convencida de que Frida oculta algo importante.