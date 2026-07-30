Valentina Valiente capítulo 104: Valentina podrá descubrir si restos no identificados son los de su madre con prueba de ADN

Mientras regaba las plantas de su casa, Valentina recibió una inesperada llamada de Edmundo, quien no pudo ocultar su emoción al contarle que el juez autorizó la exhumación de los restos no identificados para realizar las pruebas de ADN y poder descubrir así si es que se trata de los restos de su madre.

“Van a tomar una muestra de tejido para hacer la prueba del ADN y no creo que eso demore mucho”, le explicó Edmundo, ilusionado con la posibilidad de confirmar si esos restos pertenecen a la madre de Valentina. La joven, emocionada por la noticia, preguntó si también debía someterse a una toma de muestra, pero él le aclaró que el laboratorio ya cuenta con su perfil genético.

Agradecida por todo el apoyo que ha recibido durante este proceso, Valentina le respondió: “Muchas gracias. Esto es muy importante para mí”. Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando Edmundo le hizo una petición muy especial: que dejara de llamarlo “don Edmundo” y simplemente lo llamara por su nombre, recordándole la confianza que siempre han tenido.

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