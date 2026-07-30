TC anula proceso contra expresidente Ollanta Humala por presunto lavado de activos

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor de Ollanta Humala, por lo que deberá anularse la condena impuesta al expresidente de 15 años de prisión efectiva.

De acuerdo a la sentencia del órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, se ratifica que los aportes a las campañas electorales no constituyen lavado de activos.

Este fallo contó con una votación de 5 a 2. Los magistrados que votaron a favor fueron Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. La decisión contó con los votos discordantes y singulares de los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez.

Según el abogado de Ollanta Humala, el Dr. Julio César Espinoza, tras esta decisión del TC, la Sala Penal que ve el caso deberá disponer el sobreseimiento definitivo del proceso y la libertad del exmandatario.

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