El Niño eleva las temperaturas en Lima: calor llega hasta 10 grados por encima de lo normal

El tiempo en Lima y otras ciudades de la costa peruana presentará un cambio en los primeros días de agosto. Luego de varias jornadas con temperaturas elevadas y presencia de sol, se espera un incremento de la nubosidad, mayor presencia de vientos del sur y la posibilidad de lloviznas.

El especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), David Garay, explicó que este escenario se presentará principalmente entre el 31 de julio y el 2 de agosto, debido al fortalecimiento de los vientos provenientes del sur.

¿A QUÉ SE DEBE ESTE CAMBIO CLIMÁTICO?

Los vientos del sur transportarán masas de aire frío hacia la costa, lo que favorecerá un aumento de la cobertura nubosa y una reducción de las temperaturas durante algunos momentos del día.

Esta situación también podría generar lloviznas durante la noche y las primeras horas de la mañana, especialmente en los sectores más próximos al litoral.

En los últimos días, la escasa nubosidad permitió una mayor presencia de brillo solar y, con ello, temperaturas más altas durante el día. Sin embargo, este panorama cambiará con el ingreso de aire frío y el aumento de la humedad.

¿CÓMO ESTARÁ LIMA DURANTE ESTOS DÍAS?

La capital podría registrar jornadas con mayor presencia de cielo cubierto y temperaturas más moderadas, en contraste con el intenso brillo solar de los últimos días.

De acuerdo con el Senamhi, después del 1 de agosto todavía se mantendrán temperaturas relativamente altas, que podrían bordear los 25 y 26 grados, aunque las condiciones variarán según la zona de Lima.

El comportamiento del clima en la costa está influenciado por la interacción entre la temperatura del mar, la humedad y los vientos, factores que pueden provocar cambios en pocas horas.

Ante estas variaciones, se recomienda revisar los avisos y pronósticos oficiales del Senamhi para conocer las condiciones del tiempo en cada jornada.

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