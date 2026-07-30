¡Yo Soy 2026 regresa a lo grande con gran concierto EN VIVO este sábado 8 de agosto!

Yo Soy ya tiene todo listo para su esperado regreso. El programa de imitación volverá este sábado 8 de agosto, a las 9:00 p. m., en vivo, con un gran concierto que reunirá a grandes imitadores en una noche llena de música, emoción y sorpresas.

El avance promocional anuncia que el retorno del programa será una verdadera fiesta para celebrar junto a las familias peruanas. Además, los seguidores del programa también podrán formar parte de esta experiencia. Quienes deseen asistir al concierto de regreso de Yo Soy solo deberán escribir al 956 804 121 para tener la oportunidad de vivir el gran show en vivo

Con Ricardo Morán, Jely Reátegui, Carlos Alcántara, Franco Cabrera y Alicia Mercado, Yo Soy inicia una nueva etapa en busca del próximo gran imitador del Perú. La cita es este sábado 8 de agosto a las 9:00 p. m., por Latina Televisión.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.