Valentina Valiente capítulo 105: ¡Rocky pierde el control y termina destrozando el corazón de Kathy

Rocky y Jenny protagonizaron una fuerte discusión por la situación de Wilfredo, quien permanece detenido por el presunto feminicidio de su exesposa. Convencido de que su madre, Elsa, corre peligro, Rocky insistió en que debía alejarse definitivamente de él.

Mientras Jenny le pedía prudencia y le recordaba que la justicia también puede equivocarse, Rocky no ocultó su postura. “Lo mejor que pudo haber pasado es que atrapen a ese tipo”, afirmó, asegurando además que Wilfredo había acabado con la vida de la madre de Kathy.

Sin imaginarlo, la pequeña escuchó toda la conversación. Completamente destrozada, irrumpió en la habitación para enfrentar a Rocky. “¿Por qué acusaste a mi papá?… ¡Tú no sabes nada!… ¡Yo no quiero vivir aquí contigo, te odio!”, exclamó. Las palabras de Kathy dejaron a Rocky sin reacción. El joven, que solo buscaba proteger a Elsa, quedó paralizado al darse cuenta del profundo daño que había causado.

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