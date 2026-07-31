Valentina Valiente capítulo 105: Video que podría enviar a Wilfredo a prisión preventiva sale a la luz

El caso de Wilfredo dio un giro inesperado luego de que su abogado reuniera a Elsa, Rocky y Jenny para mostrarles una prueba que podría cambiar por completo el proceso judicial.

Durante la reunión, el abogado reproduce un video de seguridad entregado por la Fiscalía. En las imágenes se observa a Wilfredo discutiendo acaloradamente con Edith, la madre de Kathy. La grabación deja en evidencia que Wilfredo mintió al asegurar que no veía a su expareja desde hacía años.

“Con este video en manos de la Fiscalía es casi imposible que Wilfredo quede libre“, advierte el abogado, explicando que la nueva evidencia debilita seriamente la estrategia de defensa.

La noticia golpea especialmente a Elsa, quien no puede ocultar su desconcierto al descubrir que Wilfredo jamás le habló de ese encuentro. El panorama se vuelve aún más desalentador cuando el abogado explica que lo más probable es que Wilfredo sea trasladado a un penal mientras continúan las investigaciones.

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