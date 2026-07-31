Valentina Valiente capítulo 105: ¡Macarena manipula a Alejandro con la salud de su propia madre!

Macarena demuestra una vez más hasta dónde es capaz de llegar con tal de volver a tener cerca a Alejandro. Luego de que Susana sufriera una fuerte descompensación mientras estaba en su casa, una doctora confirmó que tenía la presión peligrosamente baja y pidió atenderla de inmediato.

Mientras la médica permanecía junto a Susana y le solicitaba preparar agua con azúcar, Macarena aprovechó para hacer una llamada.Con una voz quebrada y aparentando estar desesperada, se comunicó con Alejandro para informarle que su madre se había desvanecido.

“Tu mamá se puso mal… tuve que llamar a su seguro“, le dijo, provocando que Alejandro entrara en estado de alerta. Luego añadió: “Se le bajó la presión. Me da miedo que sea algo más“, aumentando aún más la preocupación de su expareja.

Sin embargo, detrás de su aparente angustia se escondía un objetivo muy distinto: lograr que Alejandro fuera hasta su casa y reencontrarse con él.

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