Valentina Valiente capítulo 108: ¡Alejandro le promete a Lolo y Tony que siempre estará para ellos, pase lo que pase con Valentina!

Lolo y Tony visitan a Alejandro para agradecerle todo el apoyo que les ha brindado. Durante el encuentro, los tres comparten un momento lleno de risas, recuerdos y mucha cercanía.

Mientras conversan, los jóvenes no pueden evitar preguntarle si aún existe la posibilidad de reconciliarse con Valentina. Alejandro admite que le gustaría que las cosas fueran diferentes, pero reconoce que la decisión no depende únicamente de él y que debe respetar lo que ella siente.

Sin embargo, Alejandro les hace una promesa que conmueve a Lolo y Tony: sin importar lo que ocurra con su relación con Valentina, siempre podrán contar con él y tendrán su apoyo cuando lo necesiten.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!