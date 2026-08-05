Valentina Valiente capítulo 108: ¡Beto le da 48 horas a Frida y Macarena para conseguir el dinero o revelará las fotos!

Beto enfrenta a Frida y Macarena para exigirles una importante suma de dinero a cambio de guardar silencio.

Aunque Frida intenta explicarle que no tiene acceso a esa cantidad y que depende económicamente de los fondos de Don Edmundo, Beto deja claro que ese no es su problema. Sin mostrar ninguna intención de negociar, les asegura que deberán encontrar la forma de conseguir el dinero.

Incluso, les propone distintas alternativas para reunir la suma, como pedir un préstamo, endeudarse o vender alguna propiedad. Sin embargo, lo que más las alarma es el ultimátum que les impone: solo tienen 48 horas para cumplir con su exigencia.

De lo contrario, Beto amenaza con enviar unas comprometedoras fotografías a una conocida revista y también hacerlas llegar a Don Edmundo, poniendo en riesgo la reputación de Frida.

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