Valentina Valiente capítulo 108: ¡Leo revela la dolorosa tragedia que lo hizo regresar al Perú!

Leo abre su corazón y revela el verdadero motivo por el que decidió regresar al Perú tras quedarse en Estados Unidos.

Durante una conversación con su familia, recuerda que todo ocurrió mientras trabajaba en un edificio a más de veinte metros de altura junto a su mejor amigo. Lo que parecía una jornada normal terminó convirtiéndose en una tragedia cuando el arnés de su compañero se desprendió de manera inesperada.

Leo intenta ayudarlo, pero no logra evitar que caiga al vacío. El impacto de presenciar el accidente y perder a su mejor amigo lo marcó profundamente, convirtiéndose en uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Mientras termina de relatar lo sucedido, Jenny aparece de sorpresa y se emociona al reencontrarse con su padre, quien deja claro que, después de vivir una experiencia tan traumática, solo quería volver a estar cerca de quienes más ama.

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