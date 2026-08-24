Valentina Valiente capítulo 121: ¡Frida busca desesperadamente a Macarena y recurre a Alejandro para encontrarla!

La desesperación se apodera de Frida, quien necesita comunicarse con Macarena a toda costa. Sin embargo, la situación entre madre e hija parece haber llegado a un punto complicado, pues la joven ya no quiere saber nada de ella y decide ignorar sus llamadas.

Ante la falta de respuesta, Frida intenta encontrar otra manera de contactar a Macarena y termina llamando a Alejandro. Al contestar, la mujer le pregunta directamente si se encuentra con su hija.

“¿Estás con Maquita?”, pregunta Frida, esperando conseguir alguna pista sobre su paradero. Alejandro le aclara que no está con ella, aunque sí lo está.

“Bueno, cuando la veas le dices que me llame, ¿sí?”, le pide Frida antes de agradecerle y finalizar la conversación. Pero la situación no pasa desapercibida para Alejandro, quien inmediatamente le pregunta a Macarena: ¿Por qué no quiere hablar con su mamá?”

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