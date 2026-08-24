Valentina Valiente capítulo 121: ¡Leo descubre una nueva pista que podría ayudar en el caso de Wilfredo!

La investigación de Leo toma un nuevo rumbo luego de recibir un inesperado contacto. Soraida, una trabajadora del restaurante donde se grabó la discusión de Wilfredo y Edith, decide buscarlo y reunirse con él para contarle algo que podría ayudarlo a esclarecer sus dudas.

Aunque sabe que hablar con Leo podría traerle problemas, Soraida decide dar el paso porque no quiere que más personas terminen perjudicadas. Durante el encuentro, la trabajadora le deja claro a Leo que nadie debe enterarse de que se reunieron. “Antes que nada, tú nunca me viste, no hablaste conmigo, nada, ¿ok?”, le advierte.

Soraida reconoce que está asumiendo un riesgo al acudir a la cita, pero considera importante compartir lo que sabe. Entonces, menciona al dueño del restaurante, Tito, y a Edith, asegurando que habría existido una relación entre ambos.

“El dueño del restaurante, Tito, el señor con el que hablaste y Edith… tenían algo. Estoy segura de eso”, revela Soraida.

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