Ministerio de Educación se pronunció tras muerte de escolar en colegio de Iquitos

El Ministerio de Educación (Minedu) se pronunció tras la muerte de un alumno en la Institución Educativa N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, situada en el distrito de Punchana, en Iquitos, región Loreto. La entidad gubernamental garantizó asistencia psicológica para los deudos y exigió una investigación policial y fiscal exhaustiva para castigar a los responsables de esta tragedia.

¿Cómo ocurrió el accidente en colegio de Iquitos?

El fatal incidente sucedió este lunes 24 de agosto cuando Taylor Segundo Yaicate Ricopa (18), estudiante de quinto de secundaria, realizaba labores de demolición no autorizadas dentro del colegio usando combas. Repentinamente, una pesada estructura de concreto colapsó sobre él y un compañero.

El escolar fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Loreto en estado crítico, perdiendo la vida cerca del mediodía. Su compañero de aula continúa internado recibiendo atención médica.

Acciones y exigencias del Ministerio de Educación

A través de un comunicado oficial, el Minedu lamentó el suceso que enluta a la comunidad loretana y dispuso las siguientes medidas inmediatas:

Soporte emocional: Coordinación directa con las autoridades regionales para brindar contención psicológica a la familia y a los compañeros del fallecido.

Investigación transparente: Petición de un proceso judicial rápido que esclarezca las circunstancias del derrumbe para aplicar todo el peso de la ley contra los culpables directos e indirectos .

Sanciones administrativas: Evaluación exhaustiva de los protocolos internos del colegio para imponer los castigos disciplinarios correspondientes por permitir obras irregulares que expusieron a los menores .

Garantía de seguridad: Reafirmación del compromiso institucional de asegurar espacios de aprendizaje libres de riesgo, ordenando a las instancias locales brindar todas las facilidades a los peritos.

El Minedu concluyó enfatizando que vigilará de cerca el desarrollo de las diligencias, pues la integridad física de los estudiantes es una prioridad innegociable. “Los estudiantes no están obligados a realizar trabajos físicos como los que ocasionaron el accidente”, remarcó el Minedu.

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