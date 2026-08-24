Valentina Valiente capítulo 121: ¡Valentina celebra el éxito de la jornada de arborización y agradece a Edmundo y Alejandro!

San Jerónimo vive una jornada especial con una actividad que busca transformar el barrio y darle más vida a sus calles. La plantación de árboles reúne a numerosos vecinos, quienes se suman con entusiasmo a esta iniciativa.

En medio de la actividad, Valentina Ramos es entrevistada y explica lo que significa esta jornada para la comunidad. “Los árboles son una forma de darle identidad, color, vida a nuestro barrio”, comenta Valentina, quien asegura que esta iniciativa demuestra que los cambios sí son posibles cuando las personas se unen por un mismo objetivo.

La protagonista también resalta que el proyecto puede convertirse en un ejemplo para otros barrios, pues considera que “podemos hacer cosas muy grandes de pequeñas ideas” cuando existe unión entre los vecinos.

Durante la entrevista, Valentina deja claro que no ha estado sola en este camino y aprovecha para agradecer públicamente a quienes confiaron en su propuesta desde el inicio.

En especial, reconoce a Edmundo, quien brindó el impulso económico necesario para comenzar con el proyecto. Asimismo, dedica unas palabras a Alejandro, destacando su compromiso, generosidad y dedicación durante todo el proceso.

“Él también estuvo conmigo desde el inicio y ha trabajado con mucha generosidad, mucha dedicación y sin buscar ningún beneficio”, expresa Valentina.

Finalmente, la protagonista celebra la participación de los habitantes de San Jerónimo, quienes incluso dejaron de lado sus actividades personales para ser parte de esta jornada.

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