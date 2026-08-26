Valentina Valiente capítulo 123: ¡Elsa y Wilfredo se casan por civil en la cárcel y la familia los acompaña!

Después de atravesar una serie de obstáculos que pusieron a prueba su relación, Elsa y Wilfredo finalmente cumplen su sueño de convertirse en esposos. La pareja celebró su boda civil en una sala del penal, donde Wilfredo permanece recluido tras ser acusado del asesinato de su ex pareja.

Rodeados por sus seres queridos, Rocky, Jenny y Kathy, los novios llegaron al esperado momento con evidente emoción. Aunque las circunstancias estuvieron lejos de ser las que imaginaron para su matrimonio, ambos decidieron mantener su promesa y darse el “sí, acepto”. Tras intercambiar los anillos y firmar el acta matrimonial, el oficiante finalmente los declaró marido y mujer. La pareja selló el momento con un emotivo beso, mientras sus hijos celebraban con alegría este nuevo capítulo de sus vidas.

Además de sus hijos, Leo, exesposo de Elsa, tambien estuvo presente como testigo de la ceremonia y acompañó a la pareja en este importante momento. Ahora, ya convertida en esposa de Wilfredo, Elsa tiene una nueva promesa por cumplir: hará todo lo posible para que Kathy pueda regresar a casa y volver a estar junto a su familia.

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