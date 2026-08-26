Valentina Valiente capítulo 123: ¡Frida regresa al lugar donde mató a Beto y finge no recordar nada!
La mentira de Frida cada vez está más cerca de ser descubierta. La mujer llegó al inmueble acompañada de Edmundo y de su investigador privado.
Aunque debía mantener la versión de que no podía reconocer el lugar debido a haber estado cubierta durante su supuesto secuestro, los agentes le preguntaron si había algún detalle que pudiera identificar. Frida mantuvo su actuación y respondió con aparente confusión: “Puede ser que sí sea el lugar, pero no lo recuerdo, no puedo”.
Pero, mientras intentaba sostener su mentira, el investigador privado de Edmundo comenzó a observarla detenidamente desde el exterior, analizando cada reacción de Frida.
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