Valentina Valiente capítulo 123: ¡Macarena explota contra Alejandro al verlo afectado por la canción de Valentina!

Macarena llega al departamento de Alejandro y lo encuentra visiblemente abatido luego de escuchar la nueva canción de Valentina. Para ella, no existe razón para que una canción de su expareja tenga semejante efecto en él.

“¿Por qué te afecta tanto a ti?”, le reclama, mientras que él intenta explicar que la manera en la que Valentina lo retrata frente al público fue lo que le molestó. Según él, la canción lo hace quedar como alguien que jugó con los sentimientos de su expareja, algo que asegura que no ocurrió.

Sin embargo, Macarena no queda convencida. La joven interpreta la reacción de Alejandro como una señal de que todavía existen sentimientos por Valentina. “Tú te morías por ella”, le responde, dejando al descubierto sus propios celos.

La discusión sube de tono cuando Macarena cuestiona directamente si Alejandro todavía está enamorado de su expareja. Aunque él intenta desviar la conversación, ella deja claro qué es lo que realmente le duele: que Alejandro siga afectándose por lo que Valentina piensa y dice de él.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!