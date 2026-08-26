Valentina Valiente capítulo 123: ¡Rita escucha a Macarena insultar a Valentina y empieza a descubrir su verdadera cara!

Macarena no pudo contener su furia luego de la discusión que tuvo con Alejandro por la nueva canción de Valentina. Mientras desahogaba su molestia con Ximena, terminó mostrando una faceta que Rita nunca había visto de ella.

Macarena cuestionó que Alejandro se haya sentido afectado por la canción y aseguró que no entendía por qué debía importarle tanto lo que Valentina cantara. Sin embargo, Ximena intentó hacerla entrar en razón y le recordó que la letra hablaba mal de Alejandro, por lo que era comprensible que se sintiera dolido.

Lejos de tranquilizarse, Macarena perdió el control y lanzó un comentario hacía Valentina que podría cambiar la percepción de Rita sobre ella: “No entiendo por qué le tiene que importar lo que cante esta huachafa”. Desde la cocina, Rita escuchó atentamente cada palabra, aunque intentó disimular.

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