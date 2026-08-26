Valentina Valiente capítulo 123: ¡Rita y Rocky se dicen de todo y se distancian tras fuerte discusión!
Después de Rita haber tenido que irse a trabajar un domingo, pese a había planeado pasar el día junto a Rocky, él comenzó a cuestionarse su relación. Rocky, dolido por lo ocurrido, le preguntó directamente a Rita si realmente quería continuar a su lado. La joven, completamente frustrada, reaccionó con dureza.
“Tú y yo no deberíamos estar juntos. Porque yo no debería estar con un mediocre que me juzga por querer algo diferente”, le reclamó Rita, dejando en evidencia cuánto le afectaron los cuestionamientos de su pareja.
Rocky, herido por sus palabras, interpretó que Rita ya no sentía lo mismo por él. “Yo sé reconocer cuando no me quieren”, respondió antes de tomar una drástica decisión.
La pelea terminó con Rocky abandonando la habitación y asegurando que prefería irse antes que continuar viviendo con alguien a quien ya no reconocía. “No te quiero volver a ver en mi vida. Lárgate”, fueron las palabras de Rita antes de que él se marchara.
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