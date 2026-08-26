Valentina Valiente capítulo 123: ¡Valentina estrena “Te felicito” en la radio junto a Maricarmen Marín y se vuelve un éxito!

Después de mucho esfuerzo, Valentina finalmente estrena su nueva canción “Te felicito”, un tema producido por su ídola, Maricarmen Marín, que rápidamente empieza a conquistar a todos. La emoción de Valentina es enorme al escuchar su voz en la radio, compartiendo esta alegría con su abuelita Dolores.

La canción, inspirada en el dolor que Valentina sintió al descubrir la infidelidad de Alejandro, logró conectar con los oyentes. En las calles, los vecinos reconocen inmediatamente su voz y celebran que una artista de su propio barrio esté llegando a la radio.

Pero la sorpresa no termina allí. Maricarmen Marín también celebra el lanzamiento a través de una transmisión en vivo desde su estudio. La cantante se muestra emocionada por el resultado y destaca tanto el talento como la calidad humana de Valentina, invitando a sus seguidores a escuchar el tema y dejar sus comentarios.

Con su canción sonando en distintos lugares y el respaldo de quienes más quiere, Valentina empieza a cumplir su sueño de convertirse en cantante.

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