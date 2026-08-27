Valentina Valiente capítulo 124: ¡Diego intenta besar a Valentina, pero los interrumpen!

Los seguidores de Valentina han comenzado a especular sobre quién inspiró la letra. Valentina le confiesa a Diego que se siente mal al ver la cantidad de comentarios negativos que recibe Alejandro por una canción que nació de sus propias experiencias.

Diego intenta tranquilizarla y le asegura que no debería sentirse culpable. Incluso defiende la letra y considera que, si Alejandro se sintió aludido, quizá sea porque tiene motivos para hacerlo.

Sus palabras consiguen reconfortar a Valentina y la cercanía entre ambos aumenta. Diego le deja claro que siempre estará para ella y para lo que necesite.

Pero el momento se vuelve todavía más especial cuando él parece animarse a dar un paso más e intenta acercarse para besarla. 👀

Sin embargo, justo cuando la situación podía cambiar por completo, uno de los hermanitos de Valentina llega anunciando que los alfajores están listos y termina interrumpiendo el inesperado momento.

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