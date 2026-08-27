Valentina Valiente capítulo 124: ¡Macarena acepta mudarse con Alejandro y dar un gran paso!

Alejandro y Macarena están a punto de dar un paso importante en su relación. Aunque la conversación surge de manera inesperada, él le plantea la posibilidad de que se mude a vivir con él en su departamento.

Macarena no tarda en dejar clara su posición. Para ella, después de tantos años de conocerse, ya es momento de ser parte de la vida de Alejandro de una manera más formal.

La joven asegura que no quiere ser simplemente alguien que se queda a dormir de vez en cuando y le pregunta con total sinceridad si realmente está seguro de dar este paso.

Alejandro no duda: quiere apostar por su relación al cien por ciento y está convencido de que llegó el momento de vivir juntos.

Macarena acepta emocionada y le reafirma sus sentimientos, mientras ambos deciden dejar atrás el miedo y apostar por esta nueva etapa.

Sin embargo, una voz pone sobre la mesa una pregunta que podría cambiarlo todo: ¿Alejandro realmente está seguro o todavía tiene dudas en su corazón? 👀

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