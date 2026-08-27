Valentina Valiente capítulo 124: ¡Rita y Rocky aceptan que no pueden estar juntos y terminan su relación!

Rita y Rocky protagonizan uno de los momentos más difíciles de su historia. Después de todo lo que han vivido, ambos se sinceran sobre lo que sienten y llegan a una dolorosa conclusión.

Los dos hablan sobre su relación y reconocen que la pérdida de Milagritos cambió completamente sus vidas.

Después de recordar lo que significó su hija para ambos, llegan a la conclusión de que lo que los unía ya no es lo mismo. Aunque el amor que alguna vez sintieron fue muy importante, ahora entienden que su relación llegó a su final.

Con mucha tristeza, ambos se agradecen por todo lo que compartieron y aceptan que su historia terminó junto con aquella etapa de sus vidas.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!