Valentina Valiente capítulo 124: ¡Don Edmundo felicita a Valentina por su canción y pide verla!

E éxito de la nueva canción de Valentina sigue generando alegría entre las personas que más la quieren. Esta vez, Don Edmundo decide llamarla personalmente para felicitarla por este importante logro.

El empresario le confiesa que escuchó su canción y que está encantado con el resultado. Incluso le cuenta, entre risas, que en su casa todos están disfrutando del tema y bailando al ritmo de la música.

Pero sus palabras van más allá de una simple felicitación. Don Edmundo reconoce el esfuerzo y el talento de Valentina y le recuerda que, aunque en algún momento pudo ayudarla, ahora es ella quien está alcanzando sus propios sueños gracias a su dedicación.

Emocionada, Valentina le agradece sus palabras y le confiesa cuánto significa para ella recibir ese cariño. Antes de terminar la llamada, Don Edmundo le hace una especial invitación: quiere que vaya a su casa para conversar y saber todo lo que está ocurriendo en su vida.

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