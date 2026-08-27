Yo Soy Castings 2026: ¡Después de 10 años, la imitadora de Liz de Los Melódicos volvió por su revancha!

Janet Yactayo llegó al escenario para demostrar que los años no han apagado su pasión por la música. Actualmente, la cantante se presenta en discotecas de Lince, casinos y eventos particulares, experiencia que llevó a su audición como Liz de Los Melódicos.

Vestida con un vestido negro de lentejuelas y botas altas, Janet sorprendió desde su ingreso con la sensualidad y actitud características del personaje. Tras su presentación, reveló que ya había audicionado en el programa hace 10 años.

Ricardo Morán destacó el cambio y aseguró que esta vez había encontrado la sensualidad que necesitaba la imitación: “Has incorporado ese gemido tan característico que tiene Liz”, antes de darle su sí.

Amy Gutiérrez también resaltó su desenvoltura, aunque señaló algunas imprecisiones de afinación. Finalmente, Cachín destacó que el personaje estaba “muy bien aprendido y muy bien estudiado”. Con la aprobación de los tres jurados, Janet consiguió tres sí y avanzó a la siguiente ronda.

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