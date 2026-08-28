Desde Brasil ordenan anular pruebas enviadas al Perú sobre presuntos sobornos de Odebrecht a Toledo

El ministro Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal, ordenó anular las pruebas enviadas a Perú relacionadas con pagos de sobornos de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo.

En la práctica, corresponderá al ministro de Justicia comunicar al gobierno peruano que no pueden utilizarse dichas pruebas a través del DRACI (Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional), por lo que la decisión no se aplicará de inmediato.

Según informó el medio Poder 360, el caso está vinculado a la información del acuerdo de lenidad de Odebrecht, que detallaba la lista de sobornos gestionados a través de los sistemas electrónicos Drousys y My Web Day B —un programa interno de la empresa para realizar los pagos—.

En septiembre del 2023, el ministro determinó que todas las pruebas relacionadas, recopiladas por orden del 13.º Juzgado Federal de Curitiba —a cargo entonces del juez Sergio Moro—, están jurídicamente «contaminadas» y deben ser anuladas.

Toffoli ya había ordenado la anulación de las pruebas relacionadas con el expresidente Ollanta Humala, quien fue objeto de investigaciones de la operación Lava Jato en Perú. Basándose en ese precedente, el ministro extendió la decisión al caso de Alejandro Toledo, condenado por haber recibido 35 millones de dólares.

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