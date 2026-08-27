Yo Soy Castings 2026: ¡De trabajar junto a Essaud Suárez a imitarlo con la camisa que él mismo le regaló!

Henry González, de 23 años, llegó dispuesto a demostrar su talento como Essaud Suárez, pero un problema en su garganta complicó su presentación.

El joven, cuyo nombre artístico es “El Iquiteño de la Cumbia”, contó que conoce muy bien al cantante al que busca imitar, pues tuvo la oportunidad de trabajar en su orquesta. Incluso, reveló que la camisa que utilizó durante su audición se la regaló el propio Essaud Suárez.

Ricardo Morán destacó que se nota que es un cantante profesional, pero advirtió que su voz no estaba en las mejores condiciones. “Te mereces tener una mejor audición”, señaló, quien notó que estaba disfónico y consideró que la presentación no mostraba todo su potencial.

Aunque Henry explicó que el clima pudo haber afectado su garganta, Ricardo le pidió que no lo tomara a mal y aclaró: “Me preocupo por cuidarte”. Finalmente, recibió un no y no logró avanzar a la siguiente ronda.

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