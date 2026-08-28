Valentina Valiente capítulo 125: ¡A Alejandro le llueven las críticas tras ser identificado como el ex de Valentina!

Alejandro terminó en el centro de la polémica luego de que los seguidores de Valentina descubrieran que él sería el hombre que inspiró “Te felicito”, su nueva canción. La noticia rápidamente se convirtió en tendencia y los comentarios contra Alejandro no tardaron en aparecer.

“Guapo, pero tramposo” y “ya tenemos rostro para el villano del año” fueron algunos de los mensajes que comenzaron a circular junto a su fotografía. Incluso algunos usuarios llegaron a preguntar dónde trabajaba y dónde vivía, generando preocupación por la seguridad del arquitecto.

La situación también llegó hasta su trabajo. Los propios trabajadores le contaron a Alejandro que se había vuelto “famoso” y le mostraron los comentarios que circulaban en redes. Mientras tanto, Valentina también tomó conocimiento de los mensajes que estaban recibiendo. “Esto ya se salió de control. Parece una cacería”, comentó preocupada al ver que algunos usuarios incluso amenazaban con encontrar a Alejandro.

Desesperado, Alejandro le contó a Macarena que incluso en la calle ya lo reconocían y que algunas personas ponían la canción de Valentina a propósito al verlo. Aunque él teme que la situación no termine pronto, Macarena intentó tranquilizarlo asegurándole que las redes pasarán rápidamente a otro escándalo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!