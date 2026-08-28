Valentina Valiente capítulo 125: ¡Testigo podría identificar a Frida como cómplice del secuestro!

La situación de Frida se complica cada vez más luego de que la policía le pidiera participar en una rueda de reconocimiento relacionada con la investigación de su propio secuestro.

La diligencia surgió después de que apareciera una testigo que asegura haber visto a una mujer que acompañaba a Humberto Correa. Por ello, los agentes necesitaban completar el grupo de seis personas y le solicitaron a Frida que participara como elemento distractor.

Aunque inicialmente se negó y mostró evidente incomodidad, Frida terminó aceptando. Una vez ubicada en la fila junto a las demás mujeres, Frida intentó mantenerse tranquila mientras la testigo observaba a cada una de las participantes. La vecina dudó entre varios números antes de reducir sus opciones.

Finalmente, señaló a las participantes número 2 y número 5, por lo que ambas tuvieron que dar un paso adelante. Frida, quien ocupaba el número 2, quedó entonces frente a la decisión de la testigo.

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