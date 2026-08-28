Valentina Valiente capítulo 125: Valentina pide que paren el hate hacía Macarena

Valentina decidió intervenir ante la ola de comentarios negativos que estaban recibiendo Macarena y Alejandro en redes sociales. Al notar que sus seguidores estaban interpretando su canción como una acusación directa contra la expareja de Alejandro, la joven tomó una importante decisión.

Valentina inició una transmisión en vivo para hablar con su comunidad.La cantante explicó que su canción nació de una experiencia personal y que no busca perjudicar a nadie. “Una canción no debe tomarse como una versión literal de la realidad”, aclaró, antes de referirse directamente a Macarena. “Quiero aclarar que Macarena Maguiña no tiene nada que ver en mi ruptura”, afirmó Valentina, dejando claro que la joven no fue responsable del final de su relación con Alejandro.

Además, pidió a sus seguidores que no utilicen su música como motivo para insultar o amenazar a otras personas. “No podemos hablar de dolor causando más dolor”, señaló, haciendo un llamado a detener la violencia digital.

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